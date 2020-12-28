Во Львове 19-летний разгуливал в шапке с кокардой СССР: теперь ему грозит тюрьма

Во Львове задержали 19 летнего парня, который разгуливал по улицам города в шапке-ушанке с коммунистической символикой.

Как сообщает Dilo.net, двух парней заметил на улице ветеран АТО Игорь Шолтыс.

По его словам, парней заметили на улице Валовой.

"Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали", - сказал Шолтыс.

После проведения разъяснительных работ, была вызвана полиция.

"Один из сотрудников патрульной полиции имел откровенно не проукраинские взгляды, начал нам хамить. Мы зафиксировали и его данные, проведем разъяснительные работы, потому что человек совершенно не соответствует своей компетенции", - отметил он.

Как сообщает полиция Львова, за использование запрещенной символики молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота, но попались на камеры наблюдения. После разъяснительных работ, авторы были вынуждены стереть свои "произведения искусства".