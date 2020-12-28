На Дорогожичах в Киеве в квартире нашли три трупа: первое видео с места событий

В Киеве на Дорогожичах (улица Академика Щусева 21/12) обнаружили три тела, на месте работают оперативники и полиция.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Фейсбук.

"Три трупа в Киеве на Дорогожичах: вытащили с одной из квартир, потом сказали что с подвала, лежат во дворе без ограждения, дети рядом ходят фоткают. Причина смерти неизвестна", - говорится в описании к видео.

По предварительной информации, это были бездомные, которых обнаружили в подвале жилого дома.

Как сообщалось ранее, в Луганской области вследствие обвала горных пород на шахте "Золотое" под завалами оказались два горняка. В ходе спасательной операции, одного из шахтеров смогли вытащить на поверхность. Второго из них спасти не удалось.