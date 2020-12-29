В Киеве задержали экс-депутата, который заказал убийство своих оппонентов (фото, видео)

29 декабря, сотрудники Нацполиции разоблачили мужчину, который искал киллера для заказного убийства сразу двух человек. Преступник был задержан.

Об этом сообщили в отделении Нацполиции города Киев.

Согласно заявленным данным, оперативники получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчиком тяжкого преступления оказася 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Стоит отметить, что правоохранители организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6000 долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, организатора запланированных преступлений задержали.

Ему готовят подозрение по факту организации заказного убийства, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ.

Таким образом злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Стоит напомнить, что ранее 28 декабря, в Киеве на Дорогожичах обнаружили три тела.