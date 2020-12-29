Скачать
Вторник, 29.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сколько стоит убрать квартиру после новогодней вечеринки: расценки клининга в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе
Сколько стоит убрать квартиру после новогодней вечеринки: расценки клининга в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе
Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело
"Пожалуйста, нокаутируй меня": девушка-боец ММА показала откровенные фото в постели
"Пожалуйста, нокаутируй меня": девушка-боец ММА показала откровенные фото в постели

В Киеве задержали экс-депутата, который заказал убийство своих оппонентов (фото, видео)

В Киеве задержали экс-депутата, который заказал убийство своих оппонентов (фото, видео)
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

29 декабря, сотрудники Нацполиции разоблачили мужчину, который искал киллера для заказного убийства сразу двух человек. Преступник был задержан.

Об этом сообщили в отделении Нацполиции города Киев.

Согласно заявленным данным, оперативники получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчиком тяжкого преступления оказася 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Стоит отметить, что правоохранители организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6000 долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, организатора запланированных преступлений задержали.

Ему готовят подозрение по факту организации заказного убийства, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ.

Таким образом злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Стоит напомнить, что ранее 28 декабря, в Киеве на Дорогожичах обнаружили три тела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Убийство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу
02 "Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых
03 Во Львове 19-летний разгуливал в шапке с кокардой СССР: теперь ему грозит тюрьма
04 Тарифы на электроэнергию взлетят еще выше: озвучен прогноз
05 Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях
Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте
Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте
Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь