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В Карпатах разгулялся нешуточный шторм: туристам запрещают подниматься в горы

В Карпатах разгулялся нешуточный шторм: туристам запрещают подниматься в горы
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Карпатах на 29 декабря на горе Поп Иван ожидается штормовой ветер и намерзание люда. Рекомендуется воздержаться от выхода в высокогорье.

Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

По заявленной информации, на горе ожидается облачность, туман, который снизит видимость до 10 метров, в добаков к этому высокая влажность, что станет причиной намерзания льда, сильный ветер южного направления 22 м/с. Температура около 5 градусов мороза.

В свою очередь в Укргидрометцентре до конца суток 29 декабря, ночью 30 декабря прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и туманы, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый) в Украине.

В Киеве и области до конца суток 29 декабря ночью и утром 30 декабря задержатся порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость будет на уровне 200-500 м (уровень опасности, желтый).

При этом, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на 30 декабря и нвогоднюю ночь.

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Все по теме:

Украина, Погода, Шторм, Карпаты, Гора, Снег, Мокры снег, Поп Иван.

Автор:

Телеграф
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