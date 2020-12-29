Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)

Во вторник, 29 декабря, в Киеве, в Оболонском районе, водитель, находясь в пьяном состоянии, разбил семь автомобилей.

Об этом сообщается в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", где уточняется, что масштабная авария произошла у ТРЦ Метрополис.

Виновник аварии отказывался выйти из авто и имитировал сердечный приступ. Также во время прямого эфира активистов, нарушитель выбил у одного из них из рук телефон, когда тот отвернулся.

Апогеем инцидента стала драка между активистом и нарушителем, водителем Nissan. Чтоы усмирить разбушевавшихся участников ЧП, полицейским пришлось вызывать подкрепление в виде подразделения "КОРД".

Вскоре водителя Nissan отвезли на стационарную экспертизу, но по приезду он отказался проходить тест.

Как сообщал "Телеграф", в октябре в Харькове футболист Металлиста-1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП, в результате которого пострадало четыре автомобиля. Как оказалось, полузащитник был пьян (полицейский драгер показал 1.85 промилле, что в 9 раз превышает допустимую дозу алкоголя, - прим. ред.)