Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно
На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно

В преддверии торжества: на фото ночного туманного Киева увидели волшебство

В преддверии торжества: на фото ночного туманного Киева увидели волшебство
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф

Вечерний Киев, который во вторник, 29 декабря, окутал туман, выглядит волшебно.

Такой вывод можно сделать, посмотрев на фото, которые опубликовала в Facebook-сообществе Киевские истории Нина Опольская.

"Капли густого тумана свисают в воздухе. .При свете фонарей - волшебно...Предновогодний вечер сверкает огнями наряженных елок, гирлянд...А пусть и туман ...Только будет радость.  Улыбки на  открытых лицах! С наступающим Новым годом, друзья!!! Пусть будет Счастье!!!" – подписала фото автор.

Киев 29.12.2020

На снимках можно увидеть Киев, напоминающий туманный Альбион. Столица застыла в ожидании новогоднего чуда, которое обязательно случится в новогоднюю ночь, ведь главное в это поверить.

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

Киев 29.12.2020

"Очень красиво! И не так сразу грустно от такой погоды! Спасибо за фото!, "Да, "такое себе туманное волшебство" в декабре. Начудило человечество, ....Люди, куда снег исчез??? ", "Пусть будет радость в нашем городе! " – комментируют снимки пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось впечатляющее фото рождественнского Киева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Фото, Туманы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)
02 "Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев
03 Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
04 Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)
05 Дети оккупированного Донбасса встречают Новый год с автоматами в руках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь