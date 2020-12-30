В преддверии торжества: на фото ночного туманного Киева увидели волшебство

Вечерний Киев, который во вторник, 29 декабря, окутал туман, выглядит волшебно.

Такой вывод можно сделать, посмотрев на фото, которые опубликовала в Facebook-сообществе Киевские истории Нина Опольская.

"Капли густого тумана свисают в воздухе. .При свете фонарей - волшебно...Предновогодний вечер сверкает огнями наряженных елок, гирлянд...А пусть и туман ...Только будет радость. Улыбки на открытых лицах! С наступающим Новым годом, друзья!!! Пусть будет Счастье!!!" – подписала фото автор.

На снимках можно увидеть Киев, напоминающий туманный Альбион. Столица застыла в ожидании новогоднего чуда, которое обязательно случится в новогоднюю ночь, ведь главное в это поверить.

"Очень красиво! И не так сразу грустно от такой погоды! Спасибо за фото!, "Да, "такое себе туманное волшебство" в декабре. Начудило человечество, ....Люди, куда снег исчез??? ", "Пусть будет радость в нашем городе! " – комментируют снимки пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось впечатляющее фото рождественнского Киева.