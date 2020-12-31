После скандала с Супрун украинцев развеселила история еще одной поездки в такси

Блогер Сергей Иванов накануне нового года рассказал интересную историю про двух влюбленных – таксиста и его девушку, которые настолько влюблены, что не могут расстаться ни на минуту.

Ею он поделился на своей странице в Facebook.

Так, блогер рассказал, что вызвал такси и в салоне увидел еще одного пассажира, который оказался возлюбленной таксиста. Извозчик поинтересовался у Иванова, не против ли он такого соседства и музыки, которая будет играть во время всей поездки.

"Понимаю, что может это неправильно, потому что есть правила, безопасность передвижения. Но если что-то есть на свете и требует максимального поощрения - это безумие влюбленных. Даже если это выглядит как административное правонарушение. Не знаю, как без правил, но без любви мы точно сумасшедшие", - прокомментировал необычный случай блогер.

Как сообщал "Телеграф", ранее бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу открыть окно.