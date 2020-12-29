Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу

28 декабря бывшего и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун вместе с мужем высадили из такси на полпути. Причиной тому стала обычная просьба приоткрыть окно.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

По ее словам в начале декабря медиа опубликовали результаты небольшого исследования о том, как снизить риск передачи SARS-CoV-2 в авто. "Исследователи создали компьютерную модель, которая имитировала поток воздуха внутри компактного автомобиля. На основе этой модели они имитировали различные сценарии езды в машине: с открытыми окнами и закрытыми окнами. Целью было определить: каким образом ездить будет безопаснее", - рассказала врач.

Таким образом, модель с открытыми окнами показала лучший результат в снижении распространения коронавируса в автомобиле.

"Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", - отметила Супрун.

Стоит напомнить, что в Харькове на Новой Баварии мужчина сперва устроил драку с пенсионером, а потом вытолкнул его из 209 автобуса, потому, что тот не мог ехать сидя по состоянию здоровья.