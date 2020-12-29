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Пенсионера силой пытались вытолкнуть из маршрутки в Харькове: поступок водителя и пассажиров возмутил сеть (видео)

Пенсионера силой пытались вытолкнуть из маршрутки в Харькове: поступок водителя и пассажиров возмутил сеть (видео)
07:22 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Харькове на Новой Баварии мужчина сперва устроил драку с пенсионером, а потом вытолкнул его из 209 автобуса, потому, что тот не мог ехать сидя по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков".

Там также выложили видео инцидента.

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Согласно заявленной информации, водителя крайне не устраивало, что пассажир не хочет садиться и стоит рядом со своим местом. Пенсионер это объяснил тем, что он не может сесть по состоянию здоровья. Поэтому первый позвал одного из пассажиров, чтобы "разобраться" с пенсионером.

При этом остальные пассажиры, вместо того чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя.

В комментариях отмечают, что пожилой мужчина действительно был после операции и не мог сесть. Многих возмутил поступок водителя и мужчины, который устроил драку с пенсионером.

Стоит напомнить, что похожий случай произошел в Запорожье, там пассажиры автобуса силой вынудили мужчину покинуть транспортное средство.

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Все по теме:

Харьков, Пенсионеры, Маршрутки, Автобусы, драки.

Автор:

Телеграф
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