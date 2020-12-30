В серьезной аварии на Львовщине насмерть разбился молодой парень, двое пострадали (фото)

Во Львовской области в среду, 30 декабря, на трассе Киев-Чоп, во Львовской области, произошло ДТП, котором один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, в Стрыйском районе столкнулись автомобили Skoda, которым управлял 20-летний львовянин и Volkswagen Touran под управлением 39-летнего жителя района, где произошла авария. В результате столкновения водитель «Шкоды» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Кроме того, 20-летний пассажир и водитель второго авто получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, на место ЧП выезжала спасательная бригада, которая деблокировала пострадавшего пассажира из автомобиля Skoda Octavia A7.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львове в аварии погиб малолетний ребенок, еще четверо человек получили травмы.