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"Толерантность, говорите, надо воспитывать?!" В Киеве осквернили памятник АТО (фото)

"Толерантность, говорите, надо воспитывать?!" В Киеве осквернили памятник АТО (фото)
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф фото: Kpuzn Shevchenko

В сквере возле станции метро "Берестейская" неизвестные осквернили памятный знак, установленный в честь бойцов, погибших на Донбассе.

Об этом сообщил пользователь Facebook под ником Kpuzn Shevchenko.

"Вандалами был облит краской памятник воинам АТО, который расположен возле станции метрополитена "Берестейская". Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся", - подписал снимки автор.

На кадрах видно, что постамент действительно облит краской.

В сети стали обсуждать акт вандализма.

"Ну что ж ... наконец "дождались" ... это же точно сделали "коренные киевляне"... Толерантность, говорите, воспитывать надо?! Ну, ну.. " – прокомментировал инцидент Александр Гагаев.

Кроме того, Константин Яловый заметил, что если бы в месте ЧП было оборудовано видеонаблюдение, то такого бы не случилось.

"Очень хотелось бы, чтобы таких эпизодов просто не было. Предупредить такие поступки может эффективная работа муниципальной стражи и усиленное видеонаблюдение. Поэтому задача городской власти - обеспечить надлежащее финансирование программы "Безопасная столица", - уверен он.

Напомним, памятный знак возле станции метро "Берестейская" был установлен в октябре 2019 года. Его открыли в честь 38 жителей Шевченковского района столицы, которые погибли на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине разгорелся скандал из-за открытия памятника легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку, которое состоялось в субботу, 5 декабря. Как оказалось, из-за его установки пострадала инфраструктура других могил на Байковом кладбище, размещенных в том же квадрате.

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Киев, Памятники, Осквернили.

Автор:

Телеграф
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