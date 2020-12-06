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Памятник Каденюку на кладбище в Киеве вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Памятник Каденюку на кладбище в Киеве вызвал неоднозначную реакцию украинцев
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф

В Украине разгорелся скандал из-за открытия памятника легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку, которое состоялось в субботу, 5 декабря. Как оказалось, Из-за его установки пострадала инфраструктура других могил на Байковом кладбище, размещенных в том же квадрате.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Мирослава Барчук.

"Однажды мы пришли к маме на Байковое и увидели, что калина выкорчевана и лежит в помойке. Потому что начались работы по сооружению ракеты, символа украинского космонавтики. История, конечно, не о нашем кусте, бог с ним. Это так, деталь, метафора. История эта о памяти и тактичность",- написала она, добавив, что ее мама очень хотела, чтобы после смерти возле ее могилы рос куст калины.

По ее словам, монумент задавил все вокруг.

"Ландшафт, вид с горы и все соседние захоронения: Левко Лукьяненко, создателя украинской государственности и 25-летнего заключенного советских лагерей, композитора Майбороды, оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и всех остальных в том квадрате", - говорит она, отмечая, что речь не в увековечивании памяти космонавта, а в "вопросе про вкус и чувство меры людей, которые вот это все вписали в ландшафт".

В сети поддержали мнение журналистки, назвав инцидент «жестью и жлобством».

"Боже, какая жесть и жлобство", "Некрополя не хватает, но где взять то чувство меры и вкус? Будет то же(((", "Хорошо, что в Украине только один космонавт. А то бы пол Байкового перекрыли", -поддержали Барчук в сети.

Памятник Каденюку

Памятник Каденюку

Памятник Каденюку

Памятник Каденюку

Памятник Каденюку

Памятник Каденюку

Как сообщал "Телеграф", ранее аэропорту в Черновцах присвоили имя Леонида Каденюка.

 

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Все по теме:

Киев, Памятники, Скандалы, ЛеонидКаденюк.

Автор:

Телеграф
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