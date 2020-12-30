Парня и девушку из Одессы затравили в сети после нападения бешеного котенка (видео)

В Одессе парня с девушкой затравили в соцсетях из-за нападения на них бешенного котенка.

Об этом сообщили в соцсетях.

Самих героев истории зовут Кристина и Руслан. У них есть страница в Instagram и в TikTok про собак amstaff.fm.

Все началось примерно неделю назад, когда они на стоянке хотели накормить котенка, но он на них напал. Кристину животное укусило, а Руслана поцарапало. Они сразу же обратились в больницу, им оказали помощь и сказали наблюдать за животным. Котенка в итоге поймали и отдали в ветеринарную клинику. Там он умер и у него подтвердили бешенство. После этого ребята снова обратились в больницу, им назначили лечение. Об этом они рассказали в сторис и призвали всех быть осторожными с уличными котами.

Но в ответ на это их начали атаковать "зоозащитники". Парня с девушкой обвинили в хайпе и что теперь из-за них якобы убьют много здоровых животных.

Видео из больницы:

Стоит напомнить, что ранее 23 декабря в Одессе мужчина попал в больницу с ножевым ранением после просьбы позвонить.