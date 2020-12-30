На Донбассе накануне Нового года погиб молодой боец ВСУ

29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Єфременюк.

Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Согласно заявленным данным парню было около 22 лет, он проживал в Виннице, женат не был, поэтому у погибшего остались толкьо робители, двое братьев и сестра.

На данный момент обстоятельства смерти бойца ВСУ устанавливаются.

При этом, место и дата похорон уточняется.

Стоит отметить, что в ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий ООС по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибли 161 земляков - винничан, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий, без вести исчезли - 2 человека.

Напомним, что 19 декабря в ДТП на Донбассе погибла старший солдат ВСУ Салахутдинова Елена. У 35-летней женщины остался маленький сын.