Где в Украине установили самую дорогу елку и как она выглядит (фото)

Мариуполь потратил больше средств на организацию новогодних мероприятий , чем остальные города Украины. На празднования было выделено 12,3 миллиона гривен.

Об этом пишет ЧЕСНО.

При том, отмечается, что в расчете на одного жителя города это получается 28,3 гривны.

В свою очередь, власти Бучи (Киевская область) выделила на новогодние празднования 3,97 миллиона гривен. Но в перерасчете на одного жителя выйдет сумма в 108 гривен.

Самыми дешевыми празднования оказались для Львова, Хмельницкого, Ровно, Ивано-Франковска и Херсона.

Подготовка к праздникам в этих городах обошлась в менее чем гривну на человека.

Впрочем, в некоторых местах Украины из-за пандемии от елки вообще отказались.

Как сообщалось ранее, украинцев ожидает ряд изменений в 2021 году, начиная с повышения минимальной зарплаты и заканчивая ростом цен и тарифов.