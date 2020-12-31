Борщ за 200 гривен и картофель по 125: украинцев обескуражило меню с ценами в Буковеле

Цены на еду в одном из заведений общепита в Буковеле шокировали пользователей сети.

Фото расценок появилось в паблике Наше Прикарпаття в Фейсбук.

"Цены в Буковеле шокируют туристов: за салат из квашеной капусты надо выложить 190 гривен. В воскресенье один из посетителей корчмы на горнолыжном курорте Буковель опубликовал в соцсетях фотографию меню, где указаны цены на еду", - отмечается в сообщении.

Впрочем, в комментариях к записи пользователи сети отметили, что перед Новым годом цены поднялись еще выше.

"Они уже обновили цены. Гречка по 125 грн, а соленья из бочки - 259 грн. Это еще дешево посидел турист в воскресенье", - пишет пользователь Фейсбук Богдана Дрок.

Другие пользователи сети тоже высказали свое негодование.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой украинский город потратил больше всех на подготовку к новогодним праздникам.