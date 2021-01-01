Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)

Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января

Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В ночь на 1 января на Закарпатье в Иршавском районе в реке Лисичанка утонул 24-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатья.

Согласно данным спасателей парень около 00:01 я января переходил через мост через реку Лисичанка со своей девушкой идя домой, в это время молодой человек поскользнулся и упал в воду после чего утонул.

Стоит отметить, что для проведения поисковых работ было направлено спасателей государственного пожарно-спасательного поста села Долгое, а также местное население. 

По словам в ГСЧС, только утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. А уже в 10:05 погибшего было обнаружено местным населением между селами Кушница и Лисчево. 

Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. Детали гибели парня пока выясняются.

Напомним, что в ночь на 1 января, в Киеве, на Андреевском спуске пьяная новогодняя драка закончилась ножевым ранением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закарпатье, Новый год, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
03 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
04 Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
05 Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ: что это значит
Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ: что это значит
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)
На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь