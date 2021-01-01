Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января

В ночь на 1 января на Закарпатье в Иршавском районе в реке Лисичанка утонул 24-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатья.

Согласно данным спасателей парень около 00:01 я января переходил через мост через реку Лисичанка со своей девушкой идя домой, в это время молодой человек поскользнулся и упал в воду после чего утонул.

Стоит отметить, что для проведения поисковых работ было направлено спасателей государственного пожарно-спасательного поста села Долгое, а также местное население.

По словам в ГСЧС, только утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. А уже в 10:05 погибшего было обнаружено местным населением между селами Кушница и Лисчево.

Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. Детали гибели парня пока выясняются.

Напомним, что в ночь на 1 января, в Киеве, на Андреевском спуске пьяная новогодняя драка закончилась ножевым ранением.