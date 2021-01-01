В Киеве Jaguar "взлетел" на столб: появились данные о горе-водителе (фото, видео)

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Пятница, 01.01.2021
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Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В столице новогодние "покатушки" завершились разбитым "Ягуаром". 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Фейсбук. 

"Утреннее ДТП в Киеве на Глубочицкой перед Артема (ныне ул. Сечевых стрельцов, - ред.): водитель Ягуар при подъеме к Черновола пытался взлететь но слегка задел столб. О пострадавших не сообщается. Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - говорится к подписи к видео. 

Позже стало известно, что в ДТП попал чемпион Украины 2018 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам Александр Георгица. Обошлось без пострадавших. 

"Ну, с Новым годом! 2020 давай до свидания", - написал Георгица в своем Инстаграм. 

 
 
 
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Публикация от АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЦА #69 (@heorhitsa69)

 

Пользователи сети в комментариях отметили, что парням сильно повезло:

"Первая радостная новость,что все хорошо и машина красиво смотрится на фоне"

"Вот это ангел-хранитель у парня!"

Как сообщалось ранее, во Львове пьяный мужчина в костюме Деда мороза устроил стрельбу

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Все по теме:

Киев, ДТП, Александр Георгица.

Автор:

Телеграф
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