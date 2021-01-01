Почему им плевать на тех, кто пережил обстрелы на войне? Волонтера огорчило поведение украинцев на праздники

Жители Киева устроили масштабные гулянья на Новый год, из-за чего попали под критику.

В частности свои мысли о празднованиях высказала в Фейсбук волонтер Наталья Юсупова.

"Сколько тут живу не видела такого , но в этот раз народ видимо решил, что пандемия повод для всенародного гуляния. В масках единицы. Пробки как в час пик", - пишет она.

Волонтер также отметила, что на улицах наблюдалось много пьяных людей с детьми, а также повсеместные петарды.

В связи с этим, Юсупова напомнила, что в Азербайджане на Новый год, в дань памяти погибшим на войне, отказались от фейерверков.

"Почему они чтят своих воинов, а многим украинцам плевать? Плевать на стариков, детей, животных, на всех кто пережил обстрелы и был на войне? Салюты третьи сутки по всей стране", - отмечает она, подчеркнув, что полиции нет вообще.

Как сообщалось ранее, в центре Николаева фейерверк угодил на балкон жилого дома и поджег две квартиры.