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Почему им плевать на тех, кто пережил обстрелы на войне? Волонтера огорчило поведение украинцев на праздники

Почему им плевать на тех, кто пережил обстрелы на войне? Волонтера огорчило поведение украинцев на праздники
20:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Жители Киева устроили масштабные гулянья на Новый год, из-за чего попали под критику. 

В частности свои мысли о празднованиях высказала в Фейсбук волонтер Наталья Юсупова.

"Сколько тут живу не видела такого , но в этот раз народ видимо решил, что пандемия повод для всенародного гуляния. В масках единицы. Пробки как в час пик", - пишет она. 

Волонтер также отметила, что на улицах наблюдалось много пьяных людей с детьми, а также повсеместные петарды. 

В связи с этим, Юсупова напомнила, что в Азербайджане на Новый год, в дань памяти погибшим на войне, отказались от фейерверков. 

"Почему они чтят своих воинов, а многим украинцам плевать? Плевать на стариков, детей, животных, на всех кто пережил обстрелы и был на войне? Салюты третьи сутки по всей стране", - отмечает она, подчеркнув, что полиции нет вообще. 

Как сообщалось ранее, в центре Николаева фейерверк угодил на балкон жилого дома и поджег две квартиры.

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Киев, Новый год, Наталья Юсупова.

Автор:

Телеграф
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