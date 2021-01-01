Родные безутешны: на Академгородке в Киеве произошла трагедия с пешеходом (эксклюзивные фото)

В Киеве на Академгородке автомобиль насмерть сбил пешехода.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Телеграфа", который побывал на месте аварии.

Автомобиль Volkswagen, который двигался со стороны проспекта Победы, сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе.

Как можно судить из повреждений на автомобиле, появление пешехода стало для водителя неожиданным, а поэтому он не успел среагировать и затормозить.

На данный момент неизвестно, кто виновен в этом ДТП - или водитель ехал на красный, или пешеход переходил на запрещающий сигнал.

Прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать факт смерти мужчины и оказать психологическую помощь родным, которые были вместе с ним.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".