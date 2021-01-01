В Донецке уничтожают еще одну из достопримечательностей (фото)

В оккупированном Донецке демонтировали колесо обозрения.

Об этом сообщили в Телеграм-канале donetchanyn.

24 декабря в нем появилось сообщение о том, что местным жителям пообещали новое колесо обозрения, которое якобы уже производится в России.

При этом отмечалось, что демонтаж старого уже начался.

"Дайте угадаю. Старое колесо сдадут на металлолом, а по новому начнутся задержки, кормление завтраками и в итоге не будет ни нового, ни старого, все забьют на него и забудут", - указывал автор канала.

В пятницу, 1 января, был опубликован новый снимок, на котором колесо обозрения показали с уже снятыми кабинками.

"Донецк. Колесо обозрения всё", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ОРЛО на Новый год учили детей стрелять и автоматов.