Парни устроили стрельбу с балкона в Харькове и похвастались "подвигами" на видео в сети

В Харькове молодые люди устроили стрельбу с балкона, стреляли хаотично, чудом никто не пострадал.

Видео своих развлечений парни выложили в Instagram.

На кадрах видно, что один из парней стоит на балконе и держит в руках предмет, внешне напоминающий пистолет. Его он выставил за пределы балкона, а дуло пистолета выставил вверх. При этом за его спиной действительно видны вспышки от выстрелов. Стрельба сопровождается криками и шутками ее участников.

Самое интересное, что в переписке стрелка с друзьями, опубликованной в Telegram-канале "ТРУХА Харьков" четко прослеживается гордость за свой поступок.

"Бандит, ты теперь знаменит", - пишут ему, на что хулиган отвечает, что очень рад этому.

Как сообщал "Телеграф". ранее в Москве неизвестный застрелил девушку. Она от полученных ранений скончалась.