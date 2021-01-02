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Снежное царство: появились фото новогодних Карпат

Снежное царство: появились фото новогодних Карпат
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В субботу, 2 января, на горе Поп Иван в Карпатах, где ранее наблюдались штормовой ветер и намерзание люда, все покрыто большим слоем снега.

Соответствующее фото опубликовали на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 08:00, 02.01.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 8-9 м/с, температура окружающей среды -8 °С", - говорится в подписи к снимку, на котором все заснежено и напоминает сюжет из сказки.

Аналогичную погоду можно наблюдать в Буковеле. Здесь, судя по вебкамерам, которые в реальном времени показывают ситуацию на курорте, температура воздуха составляет один градус мороза.

Буковель

В Славском также солнечно и снежно. Погода прекрасно подходит для катания на лыжах.

Славское

Аналогичная погода и на Драгобрате.

Драгобрат

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 3 января, на всей территории Украины ощутимо похолодает.

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Все по теме:

Карпаты, Буковель, Фото, Драгобрат, Славское.

Автор:

Телеграф
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