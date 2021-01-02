Топ-чиновник Офиса генпрокурора умер на базе отдыха в новогоднюю ночь: СМИ раскрыли детали

В ночь с 31 декабря на 1 января на базе отдыха "Бреч" в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает "Буквы".

Так, днем в пятницу, 1 января, в полицию поступил звонок от охранника загородного комплекса “Бреч” в Черниговской области. Он сообщил, что неподалеку от базы отдыха обнаружил труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора. Около половины 3 ночи 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра, он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

Обстоятельства смерти мужчины и то, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны. Источники сообщают, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Как сообщал "Телеграф", ранее прокуратура начала расследование причин гибели народного депутата Валерия Давиденко.