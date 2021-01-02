Адепты "русского мира" внезапно разоткровенничались о катастрофе в ОРЛО

На пророссийских медиа в оккупированном Луганске появилась информация о том, насколько плохо обстоят дела с экономикой в т.н. "республике".

Об этом написал руководитель Агентства международных исследований Игорь Соловей в Фейсбук.

По его словам, на пророссийском сайте "Антифашист" была опубликована статья, в которой было открыто написано о катастрофе в экономике, медицине, управлении и т.д.

"Люди не могут уехать даже в соседнюю "днр", - пишет Соловей.

Особо он выделил вывод из статьи, в котором говорится, что российские чиновники, отвечающие за донбасское направление, попросту переманивает жителей в Россию.

"Донбасс, на данном этапе, рассматривается как возможность пополнения человеческих ресурсов, которая достигается путем паспортизации населения", - сказано в материале.

Напомним, ранее житель оккупированного Донецка откровенно поделился мнением о жизни в "ДНР" и о том, какого будущего бы хотел.