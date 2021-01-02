О пандемии все забыли: в сети показали переполненные улицы украинских городов (фото, видео)

Похоже, в период новогодних праздников украинцы позабыли о пандемии.

Масштабы праздничных гуляний засняли очевидцы в разных городах Украины.

"Несмотря на пандемию коронавируса, 2 января на Контрактовой площади в Киеве сотни людей собрались у елки", - говорится в подписи к видео, размещенном в Телеграм-канале Obozrevatel.ua.

Схожая картина наблюдалась и в Харькове.

Так в канале "Х**вый Харьков" было обнародовано фото из парка Горького.

В свою очередь, канал "ХС | Харьков" выложил кадры из площади Свободы, где установлена городская елка.

"На новогодней ярмарке сегодня аншлаг. Как там глинтвейн, вкусный или как обычно?", - сказано в подписи к видео.

Толпу людей также засняли на празднованиях в Одессе.

Соответствующее видео обнародовано в Телеграм-канале "Одесса INFO".

"Сегодня в центре все битком. В результате, пробки длиною в жизнь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, во Франции полицейские более суток не могли остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку.