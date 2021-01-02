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Петарда попала в голову: новогоднее развлечение едва не стоило жизни 10-летнему мальчику

Петарда попала в голову: новогоднее развлечение едва не стоило жизни 10-летнему мальчику
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Фото: pikabu

В селе Безбородко (Черкасская область) игры с пиротехникой едва не стоили жизни 10-летнему мальчику. 

Об этом сообщила в группе КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" в Фейсбук пресс-секретарь организации Ирина Назарок. 

"Драбовские медики скорой выезжали на вызов в село Безбородко, где 10-летнему мальчику в голову попала петарда. Бригада оказывала неотложную помощь ребенку, у которого диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы. Парня доставили в Драбовскую ЦРБ", - написала она. 

Как сообщалось ранее, в Харькове подростки устроили хаотичную стрельбу с балкона многоэтажки. Записью своей выходки они поделились в соцсети Инстаграм.

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Черкасская область, Новый год, Петарда.

Автор:

Телеграф
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