Петарда попала в голову: новогоднее развлечение едва не стоило жизни 10-летнему мальчику

В селе Безбородко (Черкасская область) игры с пиротехникой едва не стоили жизни 10-летнему мальчику.

Об этом сообщила в группе КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" в Фейсбук пресс-секретарь организации Ирина Назарок.

"Драбовские медики скорой выезжали на вызов в село Безбородко, где 10-летнему мальчику в голову попала петарда. Бригада оказывала неотложную помощь ребенку, у которого диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы. Парня доставили в Драбовскую ЦРБ", - написала она.

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