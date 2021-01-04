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Лупил ногами и сломал руку: в сеть попало видео жестокого избиения водителя в Киеве

Лупил ногами и сломал руку: в сеть попало видео жестокого избиения водителя в Киеве
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В воскресенье 3 декабря, в Киеве на проспекте Победы, возле парка Вернадского произошел конфликт между водителями автомобилей, в результате чего один из них избил другого.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе Киева оперативного. Там также поделились видеозаписью происшествия.

По словам пострадавшего, виновник - водитель автомобиля марки "Opel". На него он напал по причине, что первый не уступил дорогу второму.

"Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации и у меня есть запись на регистраторе", - сообщил участник инцидента.

Услышав эти слова второй мужчина начал набрасываться на первого, а потом намеревался залезть в его машину, для того, чтобы забрать вероятно регистратор, но попытка не закончилась успехом по причине блокировки всх дверей.

"Он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами, после чего переключился на меня - сбил с ног и начал бить ногами по голове. Когда я упал, мне пришлось закрыть голову руками и поэтому почти все удары пришлись на мои руки", - рассказал пострадавший.

В результате избиения мужчина получил травму - у него сломана рука (со смещением) и нужно ставить пластину.

Заявление в полицию он уже написал.

Видео избиения:

Стоит напомнить, что ранее, 1 января, в Киеве на Академгородке автомобиль насмерть сбил пешехода. 

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Киев, Украина.

Автор:

Телеграф
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