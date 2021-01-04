«Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)

3 декабря в Чернигове в кофеейне ветерана АТО отказались обслуживать по видимому женщину-сепаратистку.

Об этом сообщил пользователь Фейсбук Ричард Гора.

Согластно рассказу женщины ветерана АТО, которая лично владеет кофеейней, зашла клиентка и увидев на одной из полок крастно-черный флаг (их называют "флагами УПА", "ОУН", "бандеровскими" и т.п. - ред) начала спрашивать: "а что это?.. а зачем это?.. крастно-черный флаг прости господи!", - на, что получила объяснение от ветерана АТО, что это для того "чтобы люди не забывали, что у нас в стране война.. владельцы военные..". В ответ на это посетительница выдала: "это вы мне военной будете рассказывать?".

После чего клиентку попросили уйти. "Отлично, мне неприятно здесь находиться'', - сказала она, на что получиа ответ от ветерана АТО: "а мне неприятно обслуживать сепаратистов".

"И это на 7-ом году войны, тоесть сепаратисты уже настолько об*рзели, что просто приходят и указают нам, что мы не должны быть украинцами", - высказалась об этой ситуации владелец кафе.

Полная история в видео:

Стоит напомнить, что ранее, 16 ноября во Львове произошло ЧП: полицейские напали на двух активистов и в то же время участников войны на Донбассе.