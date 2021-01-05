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Украинский рыбак похвастался рекордным уловом и попал под атаку хейтеров

Украинский рыбак похвастался рекордным уловом и попал под атаку хейтеров
03:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Ровенской области рыбак похвастался уловом, но на него обрушился шквал критики. 

Кадры на которых запечатлен огромный сом обнародованы в Инстаграм-сообществе rivne_1283. 

"На Ровенщине рыбак поймал почти двухметрового сома. Сома-великана поймали на реке Горынь возле села Ремчицы Сарненского района. 31 кг. 179см", - говорится в подписи к видео. 

 
 
 
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Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

 

Впрочем восхищение от пойманной рыбы разделили далеко на все. Многие комментаторы высказали мнение, что с сомом следовало сделать фотографию и отпустить. 

Впрочем нашлись и те, кто поддержали рыбака. 

Как сообщалось ранее, в Харькове ярый фанат усопшего мэра Геннадия Кернеса Евгений Ивашко вновь озадачил горожан очередной выходкой

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Все по теме:

Ровенская область, Рыбалка, Сом.

Автор:

Телеграф
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