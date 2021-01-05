Украинский рыбак похвастался рекордным уловом и попал под атаку хейтеров

В Ровенской области рыбак похвастался уловом, но на него обрушился шквал критики.
Кадры на которых запечатлен огромный сом обнародованы в Инстаграм-сообществе rivne_1283.
"На Ровенщине рыбак поймал почти двухметрового сома. Сома-великана поймали на реке Горынь возле села Ремчицы Сарненского района. 31 кг. 179см", - говорится в подписи к видео.
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Впрочем восхищение от пойманной рыбы разделили далеко на все. Многие комментаторы высказали мнение, что с сомом следовало сделать фотографию и отпустить.
Впрочем нашлись и те, кто поддержали рыбака.
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