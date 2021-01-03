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Ярый фанат Кернеса взбудоражил сеть новой выходкой

Ярый фанат Кернеса взбудоражил сеть новой выходкой
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Ярый фанат усопшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Евгений Ивашко, который ранее набил татуировку "Кернес жив" на лице, отличился новой выходкой. 

Как сообщает Телеграм-канал Харьков 1654, его заметили с необычным плакатом в городском парке имени Шевченко. 

"Главный фанат Кернеса ещё раз решил напомнить, что он жив", - сказано в сообщении. 

Как видно на фото, Ивашко разгуливал по парку с плакатом с надписью: "Кернес жив и останетца в нашых серцах". При том непонятно, действительно ли парень не знает правил правописания или же допустил ошибки намерено, ради привлечения внимания. 

Впрочем, даже если молодой человек специально исковеркал слова ради большей комичности, то комментаторы юмор все равно не оценили.

Как сообщалось ранее, в Харькове подростки на Новый год устроили стрельбу с балкона многоэтажки. 

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Все по теме:

Харьков, Геннадий Кернес, Евгений Ивашко.

Автор:

Телеграф
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