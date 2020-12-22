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"Кернес жив": харьковчанин набил над бровью татуировку в честь умершего мэра (видео)

"Кернес жив": харьковчанин набил над бровью татуировку в честь умершего мэра (видео)
19:03 Сегодня Телеграф

Евгений Ивашко из Харькова сделал себе на лице татуировку с надписью "Кернес жив" в память про умершего 16 декабря от коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Процесс создания тату парень выложил в Tik Tok.

Тату у харьковчанина располагается над бровью. Процесс нанесения тату занял не более 40 минут.

Креатив парня не оценили в сети. Хейтеры не стали выбирать эпитетов для описания поступка парня и его самого.

Кернес тату

Кернес тату

Ивашко такое поведение пользователей сети удивило. Он даже не стал скрывать удивления.

"Я не понимаю, почему столько много хейта словилось", - недоуменно прокомментировал шквал нецензурных выражений в свой адрес харьковчанин.

Отметим, что Евгений Ивашко не первый, кто набил татуировку в честь Кернеса.

"Всегда любила нашего мэра за все, что он сделал для нашего города. Для всех хорошим не будешь, но Кернес — тот мэр, которым гордится добрая часть харьковчан. Люблю Харьков! Люблю Геннадия Адольфовича! И в его честь я сделала очередную татуху", - рассказала харьковчанка Рузанна Щербина, когда сделала изображение с Кернесом на своем теле в 2019 году.

Кернес Тату

В своем Instagram Рузанна Щербина не скрывает скорби из-за смерти Геннадия Кернеса. Он призналась, что отмечать новогодние праздники не будет, поскольку разбита.

Тату Кернес

Как сообщалось ранее, церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.

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Все по теме:

Видео, Татуировки, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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