Карма настигла мгновенно: мужчина ударил ногой по лицу женщину-кассира и тут же получил ответку (видео)

В Харькове в микрорайоне Залютино парень повздорил с кассиршей одной из торговых сетей, после чего ударил ее ногой по лицу. Впрочем "карма" настигла его относительно быстро - местные жители решили провести самосуд над агрессивным молодым человеком.

Кадры нападения обнародованы в Телеграм-канале Труха.

Отметим, что на видео непонятно из-за чего начался конфликт и что так сильно разъярило молодого человека.

На следующей записи видно, как группа людей доходчиво объясняет, что парню не стоило себя вести так с девушкой.

Внимание, на кадрах присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, в Киеве произошла жестокая драка между водителями, которые не поделили дорогу. В итоге одному из них сломали руку.