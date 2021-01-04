В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с "мокрыми" хулиганами: курьезное видео

Умельцы в Голосеевском районе Киева придумали метод, которым можно бороться с "мокрыми бандитами" у подъездов.

Соответствующее видео разместил у себя в Фейсбук дизайнер и активист Богдан Гдаль.

Как видно на кадрах, местные жители установили на доме камеру с датчиками движения. После того как человек, желающий справить нужду в неположенном для того месте, попадает в зону действия сенсора, включаются звуковая и световая сигнализации.

На видео видно, что после такого "приветствия" большинство желающих помочиться у стены дома спешно ретировались. Впрочем, нашлись и те, кто попросту не обращал внимания ни на "спецэффекты", ни на камеру, ведущую съемку.

Как сообщалось ранее, в Одессе смельчак после Нового года устроил заплыв в бушующих водах Черного моря.