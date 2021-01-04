В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии

В Одесской области погиб капитан буксира Украинского Дунайского пароходства "Портовый-22".

Об этом рассказала глава отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии Укринформу.

По предварительным данным 48-летний мужчина выпал за борт

"С судна ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не сумевший вовремя им воспользоваться - наглотался воды", - сказала она, добавив, что, когда мужчину удалось вытащить из воды, медики лишь смогли констатировать смерть.

Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, на нем следов насилия обнаружено не было.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщалось ранее, на видео сняли, как отчаянный мужчина в Одессе устроил заплыв в штормовых водах Черного моря.