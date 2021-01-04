Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси

В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии

В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

В Одесской области погиб капитан буксира Украинского Дунайского пароходства "Портовый-22". 

Об этом рассказала глава отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии Укринформу

По предварительным данным 48-летний мужчина выпал за борт 

"С судна ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не сумевший вовремя им воспользоваться - наглотался воды", - сказала она, добавив, что, когда мужчину удалось вытащить из воды, медики лишь смогли констатировать смерть. 

Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, на нем следов насилия обнаружено не было. 

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. 

Как сообщалось ранее, на видео сняли, как отчаянный мужчина в Одессе устроил заплыв в штормовых водах Черного моря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Дунай, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
03 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
04 Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
05 Что изменится для Украины после ухода Путина: озвучен прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Санду хочет поговорить с Зеленским о &quot;конкретных вопросах&quot;
Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"
В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности
В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь