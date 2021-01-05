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Десятки тысяч людей остались без воды в Донецкой области

Десятки тысяч людей остались без воды в Донецкой области
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Донецкой области временно приостановили водоснабжение пяти городов из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, согласно заявленной информации на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое" произошле прорыв, в результате чего без водоснабжения остались пять населенных пунктов (г. Торецкое, г. Железное, г. Северное, г. Южное и частично пгт Щербиновка, почти 38 тыс . жителей).

В свою очередь в ГСЧС отметили, что по состоянию на 7.00 5 января бригады КП "Компания" Вода Донбасса "выполняют работы по восстановлению водоснабжения.

В то же время в самой компании сообщили, что в настоящее время аварийно-восстановительные бригады Регионального управления по эксплуатации канала обследуют водовод со стороны Горловки.

Но бригады АВР Часовоярского РВУ смогут приступить к работам по поиску возможных повреждений только после получения согласования, поскольку часть водовода "Горловка-Торецкое" находится в "серой" зоне.

Стоит напомнить, что еще 3 января в оккупированном Крыму осталась без воды еще одна туристическая достопримечательность. 

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Все по теме:

Донецк, Украина, Вода, Водопровод, Горловка, Торецк.

Автор:

Телеграф
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