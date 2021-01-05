Приложение Kyiv Smart City перестало работать без предупреждения: что теперь делать

Во вторник 5 января, мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения перестало работать. А все по причине переноса всех сервисов в новое приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Smart City.

Там также отметили, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Теперь же для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". При этом, все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.

Стоит отметить, что Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.

В то же время в терминалах пополнения в метро также было изменено программное обеспечение и оплата с банковских карточек недоступна. Об этом рассказал пользователь приложения Богдан Гдаль.

Стоит напомнить, что умельцы в Голосеевском районе Киева придумали метод, которым можно бороться с "мокрыми бандитами" у подъездов.