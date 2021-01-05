В Ровенской области трагически погиб топ-чиновник фискальной службы: подробности и фото

В понедельник, 4 января, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого Toyota Tundra вылетела с проезжей части и перевернулась. 53-летний водитель иномарки погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Медики "скорой" лишь констатировали смерть водителя, который скончался по дороге в больницу", - уточнили в ведомстве.

На данный момент полицейские выясняют, что произошло такого, что машина слетела в кювет.

Как сообщает "Рівне Вечірнє", погибшим 53-летним водителем является начальник управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Ровенской области Олег Полтавец.

Отметим, что согласно декларации о доходах, предоставленной Полтавцом за 2018 год, собственником авто является его сын.

Как сообщал "Телеграф", в ночь с 31 декабря на 1 января на базе отдыха "Бреч" в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.