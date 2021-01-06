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Боевики "ДНР" заявили об обострении в районе Донецкого аэропорта

Боевики "ДНР" заявили об обострении в районе Донецкого аэропорта
09:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Утром в среду, 6 января, боевики группировки "ДНР" заявили о минометном обстреле в районе Донецкого аэропорта.

По данным подконтрольных оккупантам СМИ, украинские военные якобы обстреляли район ДАП в Донецкой области из минометов.

В свою очередь в утренней сводке штаба ООС о боях на этом направлении не говорится. Но стоит отметить, что также не сообщается о том, что военные ВСУ соблюдали режим прекращения огня и не открывали огонь в ответ.

"С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета", - сообщается на странице Фейсбук пресс-службы ООС.

Напомним, как писал "Телеграф", 29 декабря в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Єфременюк.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ДНР, ООС.

Автор:

Телеграф
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