Под Николаевом разбился насмерть сержант полиции (фото с места)

6 января в Николаевской области в ДТП погиб патрульный полицейский.

Трагедия произошла около 6:00 на 128 км автодороги М-14 в Николаевском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области.

Утром патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП. Погибшим оказался старший сержант полиции Рустам Шохужаев.

На странице в Фейсбук управлении полиции выражает соболезнование родным и сообщает, что Шохужаев служил в полиции с 2015 года. Погибшему было 27 лет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 января в Одессе произошла масштабная авария, в результате которой погибло двое человек.