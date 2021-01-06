Застроят высотками, а людям заборы - как в Крыму уничтожают детские лагеря

В аннексированном Крыму продолжается уничтожение детских лагерей, расположенных на побережье моря.

Об этом сообщают в Фейсбуке в группе "Судакчане".

Пользователи пишут, что в Судаке больше нет детских лагерей и все уничтожены: "Сожалеем? Нет. Видимо не востребовано. Востребованы апартаменты у моря. Персональный пляж. Яхтенные Марины. Застроят высотками, им нужен красивый вид, уединение. А нам заборы. Радость, счастье. Когда то в Судаке были спортивные поля, стадион. У моря. Теперь нет, точнее как бы есть. Так и живем, радуемся, что эпицентре ТавридоКультуры".

Крымчане отмечают, что в Судаке исчезли такие детские лагеря, как "Шельф", "Отважный", "Веселовский", "Лесной" и "Чайка".

Как ранее сообщалось, в оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь, так как в Инкерманском водохранилище закончилась вода.