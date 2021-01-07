Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Известный политик Геннадий Корбан спустя три дня после того, как стало известно о гибели его сына-подростка, прокомментировал трагедию.

Своими мыслыми на этот счет он поделился на своей странице в Facebook.

"Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе, - написал он.

По словам Корбана, от этого осознания тем, кто остался, не становится легче, но это никак не меняет законы вечности.

"Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", - сказал напоследок политик.

Геннадий Корбан - известный политик из Днепра. В свое время был близким соратником Игоря Коломойского, однако несколько лет назад их пути разошлись. Позже Корбан давал откровенные интервью, в которых рассказывал о повадках днепровского олигарха.