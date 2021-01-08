Одна звезда уже есть: в сети показали "пятизвездочный курорт" оккупантов Донбасса

В сети напомнили об обещании оккупационных "властей" ОРДО превратить курорт в поселок городского типа Седово в пятизвездочный курорт.

Об этом написал в Твиттер блогер и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский.

"Как там дела в Седово?", - иронично спросил он.

Как там дела в Седово? pic.twitter.com/jPF2S1GLmP — Денис Казанський (@den_kazansky) January 7, 2021

Ответ пользователей сети не заставил долго ждать.

Следующие фотографии были обнародованы местными жителями в Инстаграм.

Поселок Седово расположен в Новоазовском районе Донецкой области. В настоящее время находится под контролем боевиков ОРДО.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области из-за прорыва на аварийном водопроводе наблюдается сложная ситуация с водой. Авария произошла еще 4 января на водопроводе "Горловка – Торецк", однако о начале ремонтных работ речи пока не идет.