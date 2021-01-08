Одна звезда уже есть: в сети показали "пятизвездочный курорт" оккупантов Донбасса

В сети напомнили об обещании оккупационных "властей" ОРДО превратить курорт в поселок городского типа Седово в пятизвездочный курорт.
Об этом написал в Твиттер блогер и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский.
"Как там дела в Седово?", - иронично спросил он.
Как там дела в Седово? pic.twitter.com/jPF2S1GLmP
— Денис Казанський (@den_kazansky) January 7, 2021
Ответ пользователей сети не заставил долго ждать.
Следующие фотографии были обнародованы местными жителями в Инстаграм.
Поселок Седово расположен в Новоазовском районе Донецкой области. В настоящее время находится под контролем боевиков ОРДО.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области из-за прорыва на аварийном водопроводе наблюдается сложная ситуация с водой. Авария произошла еще 4 января на водопроводе "Горловка – Торецк", однако о начале ремонтных работ речи пока не идет.