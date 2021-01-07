"Норм покатались": пилоты сделали семь кругов в харьковском тумане, чтобы посадить самолет

Из-за неблагоприятных погодных условий в Харьковском аэропорту наблюдаются трудности с посадкой пассажирских самолетов.

Как сообщает Телеграм-канал ТРУХА, борту, следующему по рейсу Стамбул-Харьков, понадобилось семь попыток, чтобы сесть в плотном тумане.







В комментариях к записи, пользователи сети отреагировали на сообщение комментариями в стиле "нормально покатались", "пилоты молодцы", "пассажиры небось знатно испугались".

Об опасности в связи с плохой видимостью ранее предупреждал украинский Гидрометцентр.

"Днем 7 января в северных, центральных, восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). 8 января ночью в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко также предупреждала о том, что на Рождество украинцев ждет дождливая, но теплая погода.