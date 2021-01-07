В Рождество на Хмельнитчине женщина зарезала сожителя и пыталась выдать это за самоубийство

В Хмельницкой области женщина убила своего гражданского мужа и попыталась выдать это за самоубийство.

О деталях происшествия сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что инцидент произошел 6 января. Около 18:40 в полицию обратилась жительница города Красилов, которая заявила, что ее гражданский муж лишил себя жизни, проткнув сердце ножом.

По словам женщины, погибший намедни перенес операцию на сердце отчего пребывал в состоянии депрессии и неоднократно высказывался о намерениях покончить с собой.

Впрочем, прибывшая на место следственная группа обнаружила у мужчины признаки насильственной смерти и сразу опровергла версию с самоубийством.

Как оказалось, в канун Рождества пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летняя женщина схватила нож и ударила ним 38-летнего сожителя.

От полученной раны он скончался на месте.

За содеянное женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, под Днепром мужчине запихали в рот петарду а затем убили.