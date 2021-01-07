Ребенок остался сиротой: супруги погибли в жуткой аварии под Хмельницким (фото)

На автодороге Каменец-Подольский – Белогорье в аварии разбились супруги, а их маленький ребенок чудом остался жив. Трагедия произошла на Рождество.

О страшной аварии сообщили в пресс-службе Нацполиции Хмельницкой области.

Авария произошла рано утром 7 января. Супруги и их несовершеннолетняя дочь ехали по дороге Каменец-Подольский – Белогорье, когда вблизи поселка Базалия в Теофильском районе Хмельницкой области их «ВАЗ» столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

Первой жертвой ДТП стала пассажирка «ВАЗ», которая сидела на переднем сидении – она скончалась при ударе. Водитель автомобиля и глава семейства умер по дороге в больницу – медики не смогли его спасти. Несовершеннолетняя дочь супругов получила травмы разной степени тяжести и попала в больницу.

В автомобиле Skoda Octavia травмированных не было. На место происшествия прибыла следственная группа из отдела расследования ДТП. Сейчас причины и обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщал Телеграф ранее, в Одессе 5 января произошло ужасное ДТП – на перекрестке столкнулось пять автомобилей, в результате чего погибло два человека. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, а одним из основных вопросов является – на красный или зеленый свет проехал виновник аварии?