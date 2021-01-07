Устроил "развлечение": на Львовщине мужчина катался с собакой, привязанной к авто

Во Львовской области 53-летний местный житель проехался на автомобиле, к фаркопу которого была привязана собака. Видео жестокого обращения с животным попало в Интернет.

Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД.

Эпизод произошел в период новогодних праздников в городе Новояворовск – там местный житель, 53-летний мужчина был за рулем автомобиля Opel, к которому он привязал собаку. Такое «развлечение» водителя было снято на камеру, а затем выложено в соцсети.

Именно там, во время мониторинга 6 января его обнаружили сотрудники Яворивского отдела полиции. В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло. Кроме того, животное, по всем признакам, получило травму.

Полиция опросила автора видео, который и помог установить личность злоумышленника. Сейчас по факту инцидента открыто производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины и горе-водителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Собаку передали ветеринарам, угрозы ее жизни нет.

Как сообщал Телеграф ранее, в Житомирской области собака бойцовской породы покусала пенсионерку – теперь владельцу грозит до двух лет тюрьмы.