От удара вырвало двигатель: в Киеве на ровном месте случилась жуткая авария (фото и видео)

8 января в Киеве на улице Газопроводной произошло ДТП: утрои на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев ДТП.
По информации свидетелей, два легковых автомобиля Volkswagen и Honda столкнулись лоб в лоб, в результате чего последнего отбросило в столб.
Фото с места событий:
Так, в ДТП один из водителей получил травмы.
На данный момент на месте работает полиция и причины происшествия выясняют.
Видео с места ДТП:
По первой неподтвержденной версии, водитель автомобиля Volkswagen polo такси разворачивался через двойную сплошную и на пустой дороге не пропустил один единственный автомобиль, Honda аккорд.
При этом, ситуация с пробками в районе аварии никак не ухудшилась:
Стоит напомнить, что 7 января на автодороге Каменец-Подольский – Белогорье в аварии разбились супруги, а их маленький ребенок чудом остался жив.