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Пьяный украинец поиздевался над животным и сломал нос копу: полицейские не остались в долгу (видео)

Пьяный украинец поиздевался над животным и сломал нос копу: полицейские не остались в долгу (видео)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

В городе Васильков Киевской области местная жительница пожаловалась полицейским на то, что пьяный мужчина издевается над ее домашним любимцем. Когда злоумышленника доставили в отдел полиции, тот ударом головой сломал нос одному из правоохранителей. 

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области. 

Нарушителем общественного порядка оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Отмечается, что во время задержания, тот вел себя вызывающе, использовал нецензурную лексику и пытался затеять драку.  

Молодого человека доставили в отделение для составления админпротокола. Однако там злоумышленник совершил нападение на полицейского.

Момент нападения попал на видео: 

Отмечается, что у правоохранителя диагностировали перелом костей носа. 

Теперь задержанному грозит до пяти лет тюремного срока. 

Как сообщалось ранее, в Николаевской области 35-летняя женщина была изнасилована 16-летним собутыльником

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Киевская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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