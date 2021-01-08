Пьяный украинец поиздевался над животным и сломал нос копу: полицейские не остались в долгу (видео)

В городе Васильков Киевской области местная жительница пожаловалась полицейским на то, что пьяный мужчина издевается над ее домашним любимцем. Когда злоумышленника доставили в отдел полиции, тот ударом головой сломал нос одному из правоохранителей.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

Нарушителем общественного порядка оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Отмечается, что во время задержания, тот вел себя вызывающе, использовал нецензурную лексику и пытался затеять драку.

Молодого человека доставили в отделение для составления админпротокола. Однако там злоумышленник совершил нападение на полицейского.

Момент нападения попал на видео:

Отмечается, что у правоохранителя диагностировали перелом костей носа.

Теперь задержанному грозит до пяти лет тюремного срока.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области 35-летняя женщина была изнасилована 16-летним собутыльником.