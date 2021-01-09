"Все могло закончиться хуже": водитель объяснил из больницы, как смял авто о столб в Киеве

8 января в Киеве проспекте Лобановского 140 произошло серьезное ДТП: автомбиль Volkswagen столкнулся с другим Volkswagen,поэтому вылетел с дороги, пролетел между МАФом и забором, въехал в пешеходный переход, столб и припаркованные автомобили. Пострадавший поделился своей историей инцидента.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

По словам водителя WV Golf R, он выехал на автобусную полосу и двигался со скоростью 90 км/час. После ДТП стрелка замерла на 75км/час. "Водитель WV Transporter #ВН9790ЕК белый, решил повернуть направо со второй полосы не убедившись в безопасности маневра (даже в безопасности смены полосы!!). Я ударился в него и мой автомобиль поменял траэкторию движения и поехал по диагонали. Я удивлением никого не зацепил, получил закрытый перелом бедра, был доставлен в больницу и буду ждать операцию по восстановлению кости. Полностью понимаю свое правонарушение по движению в автобусной полосе, но, если бы на моем месте было бы маршрутное средство, то все могло бы закончиться хуже..", - рассказал водитель.

Стоит отметить, что на место происшествия были направлены спасатели отряда технической службы и 8-Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что водитель "Volkswagen Golf", совершил наезд на электроопору. В результате столкновения, мужчина 1995 года рождения, не мог самостоятельно выйти из автомобиля, ведь у него были заблокированы ноги. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.







Напомним, что 8 января в Киеве на улице Газопроводной произошло ДТП: утрои на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.